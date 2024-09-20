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Новости 12:18

Актер из сериала "Глухарь" Канахин* стал фигурантом новых уголовных дел

фото ЗакС политика Актер из сериала "Глухарь" Канахин* стал фигурантом новых уголовных дел

В отношении актера сериала "Глухарь" Кирилла Канахина* возбудили новое уголовное дело, об этом 20 сентября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на картотеку Второго Западного окружного военного суда Москвы.

Ранее Канахина* приговорили заочно к пожизненному сроку в колонии особого режима по статье о госизмене (ст.275 УК РФ). Его обвиняли в нападении на села Брянской области в составе "Русского добровольческого корпуса"**.

Сейчас актеру вменяют более десяти статей, по которым в общей сложности грозит еще одно пожизненное заключение. Также в суд поступило дело основателя РДК** Дениса Капустина***, которому тоже грозит пожизненный срок.

*Росфинмониторинг внес Кирилла Канахина в список экстремистов и террористов

**"Русский добровольческий корпус" (РДК) признан террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ

***Росфинмониторинг внес Дениса Капустина в список экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру


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