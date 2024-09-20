Башня Святого Олафа в Выборге станет доступна для маломобильных граждан

В башне Святого Олафа в Выборге установили стеклянный лифт, а в Выборгском замке завершили реставрационные работы, об этом 20 сентября сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как отметил губернатор, до конца 2024 года башня Святого Олафа будет доступна для маломобильных граждан. Сейчас идут пуско-наладочные работы.

"До конца года знаковый объект культурного наследия – единственный в России средневековый замок, включая смотровую площадку на крыше, станет доступен для маломобильных посетителей", – написал Дрозденко.

Однако для тех, кто готов подняться самостоятельно, все еще будет доступна лестница. Реставраторы оставили один пролет старой лестницы.

Фото: скриншот видео из Telegram-канала Александра Дрозденко