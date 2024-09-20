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Новости 14:21

В Парголово мужчина упал с электросамоката и попал в реанимацию

фото ЗакС политика В Парголово мужчина упал с электросамоката и попал в реанимацию

В Выборгском районе Петербурга мужчина упал с электросамоката и оказался в реанимации, об этом 20 сентября пишет "Фонтанка.ру".

В Елизаветинскую больницу в пятницу, 20 сентября, поступил 30-летний мужчина, которого забрали от многоэтажки на улице Николая Рубцова в Парголово. По предварительным данным, там он упал с электросамоката около пяти часов утра.

Состояние мужчины медики оценили ка тяжелое, также уточняется, что от него пахло алкоголем. Сейчас он находится в реанимации.

Напомним, что прокуратура Фрунзенского района добилась взыскания с электросамокатчика почти 1,4 млн рублей в пользу сбитой жительницы блокадного Ленинграда.

Фото: ЗАКС.Ру


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