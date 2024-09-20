СК начал проверку по факту травмирования пожилой женщины при входе в автобус

Следственным отделом Приморского района проводится доследственная проверка по статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК), сообщили в пресс-службе ГУ СК по Петербургу 20 сентября.

По сообщению СК, 19 сентября на Комендантском проспекте 84-летняя женщина заходила в автобус. Водитель резко начал движение транспорта, не закрыв двери. Потерпевшая упала на дорогу, получив травму ноги. После ее доставили в больницу.

По результатам проверки, проводимой СК, будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям водителя автобуса.

Издание "Фонтанка" установило, что данный маршрут обслуживает "Пассажиравтотранс".

В свою очередь пресс-служба компании уточнила, что автобус следовал по маршруту 127 и что после падения женщины были вызваны все необходимые службы, гражданку госпитализировали.

Напомним, что пострадавшая является блокадницей. В данный момент женщина проходит лечение в больнице Святого Георгия.

фото ЗАКС.Ру