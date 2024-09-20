ЗакС снова обсудит свои поправки к федеральном закону о КРТ

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский сообщил, что депутаты парламента на заседании 25 сентября собираются рассмотреть доработанный вариант поправок в федеральное законодательство в части комплексного развития территорий (КРТ). Об этом спикер написал в своем Telegram-канале 20 сентября.

"Мы провели большую работу, и важно, что активное участие в ней приняли депутаты всех фракций ЗакСа. Большинство предложений направлено на универсализацию документа для применения по всей стране. И это правильно", - написал Бельский.

Спикер добавил что в исправленном варианте сделан упор на замечаниях, которые раньше поступили от Государственной думы и правительства России. Так, депутаты проработали вопросы о "географии расселения" жителей домов, которые попали в программу КРТ, обсудили права нанимателей квартир в таких домах, а также предложили увеличить срок обсуждения соответствующего вопроса на собрании собственников.

Напомним, городской закон о КРТ был принят депутатами летом 2022 года. Тогда он вызвал волну критики от жителей "хрущевок" - новое положение допускало снос их жилища для строительства нового жилья без учета его состояния. После волны критики губернатор выступил с предложением о приостановке некоторых положений закона так, чтобы реализовать норму стало невозможным. Изначально "мораторий" должен был действовать до января 2024 года, однако позже его продлили еще на год. На днях председатель парламента заявил, что ограничение действия закона будет продолжаться до тех пор, пока норма не будет соответствовать пожеланиям жителей.

Предыдущие попытки депутатов провести свои поправки в федеральное законодательство оставались без поддержки коллег с Охотного ряда.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру