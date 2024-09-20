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Новости 18:46

Песков прокомментировал идею запрета чайлдфри

фото ЗакС политика Песков прокомментировал идею запрета чайлдфри

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что у Кремля пока нет позиции по вопросу о запрете движения чайлдфри в России. Но, как считает сам пресс-секретарь, все что мешает повышению рождаемости, должно исчезать, передает ТАСС 20 сентября.

Песков также отрицательно ответил вопрос, ведется ли в Кремле практическая проработка предложения спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о законодательном запрете движения чайлдфри (осознанный отказ от рождения детей). 

По мнению Пескова, демографическая проблема – один из главных вызовов, а  повышение рождаемости - приоритет работы всей власти и страны.

"Поэтому все, что нужно делать для повышения рождаемости, должно делать, и все, что мешает этому, конечно, должно из нашей жизни исчезать", -  сказал пресс-секретарь главы государства.

Напомним, Валентина Матвиенко озвучила идею о законодательном запрете движения чайлдфри в интервью "Известиям", которое было опубликовано 18 сентября. 

фото с сайта Кремля


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