Песков прокомментировал идею запрета чайлдфри

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что у Кремля пока нет позиции по вопросу о запрете движения чайлдфри в России. Но, как считает сам пресс-секретарь, все что мешает повышению рождаемости, должно исчезать, передает ТАСС 20 сентября.

Песков также отрицательно ответил вопрос, ведется ли в Кремле практическая проработка предложения спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о законодательном запрете движения чайлдфри (осознанный отказ от рождения детей).

По мнению Пескова, демографическая проблема – один из главных вызовов, а повышение рождаемости - приоритет работы всей власти и страны.

"Поэтому все, что нужно делать для повышения рождаемости, должно делать, и все, что мешает этому, конечно, должно из нашей жизни исчезать", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Напомним, Валентина Матвиенко озвучила идею о законодательном запрете движения чайлдфри в интервью "Известиям", которое было опубликовано 18 сентября.

фото с сайта Кремля