Потехина подвела итоги летней оздоровительной кампании

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина на заседании комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей подвела итоги летней оздоровительной кампании, сообщили в пресс-службе Смольного 20 сентября.

В детских оздоровительных лагерях, расположенных в 24-х регионах страны, за летний период отдохнули более 120 тысяч детей из Петербурга, из бюджета на это потратили около трех миллиардов рублей.

Городские лагеря стали более популярны, их число увеличилось до 207 и их посетили более 30 тысяч детей. Мера по выдаче сертификатов на отдых также стала популярнее, ей воспользовались около 70 тысяч родителей.

Летом проводились профильные смены, например "Движение первых" провели 21 подобную смену. Для лагерей дневного пребывания впервые провели подобный формат. Заезды с учетом особенностей маленьких гостей также были реализованы.

Около трех тысяч детей из других регионов отдыхали в 8 организациях, которые принадлежат городу. Гостями Северной столицы в том числе стали дети из города-побратима Мариуполя, других городов ДНР, Белгородской и Курской областей.

Напомним, что летом школьники из Петербурга и других городов смогли поехать отдыхать в детский лагерь в КНДР.

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