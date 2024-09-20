Градозащитники заявили о хорошем состоянии рам в старом доме на Васильевском

Оконные рамы в подъезде доходного дома П. П. Геринга на Большом проспекте В.О, 4, находятся в хорошем состоянии, говорится в сообщении Telegram-канала "SOS СПб СНОС". К такому выводу градозащитники пришли после расчистки одной из оконных створок.

"Совершенно ожидаемо (для нас) дерево оказалось в очень хорошем состоянии, совсем не гнилое, рамы не искривлены. Героические волонтеры — Настя, Саша и Валя — сняли в экстремальных условиях краску и ошкурили рамы", — поведали авторы канала.

По словам градозащитников, при расчистке удалось обнаружить следы от ранее стоявших там кремон (род шпингалета, приводимый в движение при помощи поворотной ручки). Это, по их мнению, свидетельствует о том, что рамы были созданы еще в дореволюционную эпоху.

Также активисты обратились к врио главы Фонда капитального ремонта Евгению Петрову с призывом не демонтировать исторические элементы в историческом центре Петербурга. С подобной просьбой они выступали в конце августа.

Неделей ранее градозащитники объявили о демонтаже входной группы в доме Геринга. По их мнению, возвращать тамбур и дверь на место не планируется. Кроме того, они полагают, что демонтаж грозит и окнам. Само здание относится к концу XIX века.

Фото: Telegram-канал "SOS Спб СНОС"