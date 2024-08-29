Градозащитники попросили Фонд капремонта сохранить исторические окна в домах

Петербургские градозащитники обратились к врио главы Фонда капитального ремонта Евгению Петрову с призывом защитить исторические окна в зданиях, передает 29 августа Telegram-канал "SOS СПб СНОС". Активисты предложили перейти к "осознанной практике ремонта", следует из текста опубликованного письма.

В обращении говорится о том, что в последние годы в Петербурге сложилась "губительная практика тотальной замены оконных рам", а порой и входных групп при проведении капитального ремонта в старых домах. При этом уничтожаются как сами рамы, так и дореволюционная фурнитура. На замену им устанавливают рамы "качества несоизмеримо более низкого", которые к тому же не соответствуют историческому рисунку в парадных, утверждают градозащитники.

"Старинные окна это еще и высокая степень комфорта в парадной. Подлинные двойные рамы лучше сохраняют тепло зимой, они долговечны и надежны. Всего этого нельзя сказать о рамах, которые монтируют в рамках капремонта", — утверждают градозащитники в своем обращении. В тексте они перечислили случаи, когда жильцы домов боролись за сохранение старых окон, что могло сопровождаться физическим противостоянием.

Активисты призвали Петрова прекратить в случае с окнами "замену ради замены" и сесть за стол переговоров с жителями зданий, требующими сохранения исторического наследия.

Ранее были демонтированы исторические окна в здании на Лахтинской улице, где какое-то время жил поэт Александр Блок. В прошлом году градозащитники сообщали о замене окон в доме № 5/13 по Введенской улице.

Ранее стало известно о назначении Петрова на пост врио главы Фонда капремонта. В этой должности он сменил Дмитрия Шутова, который руководил организацией с 2021 года.

Андрей Казарлыга, фото: Градозащитный пресс-центр