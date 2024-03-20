Градозащитники сообщили о возобновлении демонтажа окон в доме, где жил Блок

Сотрудники Фонда капитального ремонта прибыли утром в левую парадную доходного дома Тимофеева на Лахтинской улице, 3, сообщил 20 марта Telegram-канал "SOS СПб СНОС". По информации активистов, работники возобновили начавшиеся накануне работы по замене исторических окон, оставшихся с дореволюционных времен, на новые.

"Бьют стекла, крушат парадную, воруют исторические окна. Оскорбляют жителей, дело идет к драке", — пожаловались градозащитники на поведение работников.

На опубликованной каналом видеозаписи рабочий, стоя на стремянке, при помощи перфоратора сбивает штукатурку в оконном проеме. К посту также приложили фотографию с гвоздодером, лежащим на полу в парадной среди осколков стекла.

О планах замены окон в здании стало известно несколько месяцев назад, помешать этому пыталась депутат ЗакСа Марина Шишкина. Работы стартовали во вторник.

В 1906-1907 годах в доме Тимофеева проживал поэт Александр Блок с женой Любовью Менделеевoй.

Фото: "SOS СПб СНОС" / Telegram