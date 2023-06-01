Активисты недовольны демонтажем старинных окон в доме на Петроградской стороне

Градозащитники из движения "Старый Петербург" 1 июня сигнализировали о начавшихся строительных работах в доме № 5/13 по Введенской улице.

В нескольких парадных демонтируют старые деревянные окна, чтобы установить вместо них стеклопакеты. Дом примечателен тем, что некоторые окна на лестницах в нем были украшены оригинальными витражами. Сегодня сохранился один из них.

Председатель домового совета утверждает, что работы не согласовали с собственниками квартир, которые против установки стеклопакетов.

По сведениям градозащитников, около пяти лет назад коммунальщики сняли и выбросили один из витражей в двух парадных. Теперь угроза нависла над оставшимся витражом под названием "Восход Солнца".

фото: Общество Старый Петербург / Telegram