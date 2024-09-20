Мишустин утвердил список стран с "деструктивными установками"

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список стран, "навязывающих деструктивные установки, противоречащие российским духовно-нравственным ценностям", сообщило ТАСС 20 сентября.

Перечень появился в соответствии с указом президента Владимира Путина "Об оказании гуманитарной поддержки иностранцам, разделяющим традиционные духовно-нравственные ценности". В список вошли 47 стран и территорий, которые, как сказано в документе, "реализуют политику, навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям". Из Евросоюза в перечень не попали Словакия и Венгрия, а из блока НАТО Турция. Распоряжение вступило в силу 20 сентября.

В документе перечисляются страны, граждане которых смогут в упрощенном порядке обратиться за разрешением на временное проживание в России, если им не подходит политика их государств и они являются сторонниками традиционных ценностей.

Упомянутый указ президент подписал еще в августе.

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