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Новости 11:17

В Петербурге снесли вестибюль станции "Фрунзенская"

фото ЗакС политика В Петербурге снесли вестибюль станции "Фрунзенская"

Старый вестибюль станции синей ветки петербургского метрополитена "Фрунзенская" снесли, об этом 19 сентября сообщали в пресс-службе подземки города.

Как рассказали в метро, сейчас рабочие подрядчика будут заниматься работами над наклонным ходов и машинным залом, а после этого будут демонтировать старые эскалаторы.

Также отмечается, что в это время устанавливают сваи для строительства нового вестибюля станции.

Напомним, что КГИОП не стал признавать старый вестибюль станции "Фрунзенская" объектом культурного наследия. После этого работы были начаты.

Фото: ЗАКС.Ру


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