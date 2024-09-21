Суд дал по 15 суток 13 фигурантам дела о стрельбе в офисе Wildberries

Мещанский районный суд Москвы назначил 15 суток административного ареста для 13 человек по делу о стрельбе в офисе маркетплейса Wildberries, об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Все они получили наказание по статье о неповиновении сотрудникам полиции (ч.1 ст.19.3 КоАП РФ).

В четверг, 19 сентября, арестованы были еще шесть фигурантов.

Напомним, что 18 сентября у офиса Wildberries в Романовом переулке произошла стрельба, в результате которой погибли двое и семь человек пострадали.

Фото: ЗАКС.Ру