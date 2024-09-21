На Ивановской грузовик сбил самокатчицу на пешеходном переходе

В Невском районе Петербурга грузовик сбил девушку на электросамокате на пешеходном переходе, об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как рассказали правоохранители, инцидент произошел на Ивановской улице на нерегулируемом пешеходном переходе вечером в пятницу, 20 сентября. Отмечается, что пострадавшая не слезла с самоката при переходе дороги.

Девушку отвезли в больницу в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой. Сейчас ее личность устанавливается.

Напомним, что в Парголово 13-летнего школьника сбил неизвестный молодой человек на электросамокате.

Фото: ЗАКС.Ру