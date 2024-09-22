В Петербурге сошли с рельсов вагоны товарного поезда

Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила о сходе вагонов товарного поезда с рельсов в Петербурге вечером 21 сентября. Ведомство разбирается в обстоятельствах произошедшего.

"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода вагонов грузового поезда на станции Санкт-Петербург — Сортировочный — Московский", — говорится в распространенном сообщении.

Инцидент обошелся без пострадавших и никак не сказался на графике движения поездов, заверили в прокуратуре. Причины происшествия выясняются, ведомство даст оценку действиям ответственных лиц и, при необходимости, примет меры реагирования.

Отметим, что это не первый подобный инцидент за месяц. В начале сентября на той же станции с рельсов сошел вагон с удобрениями.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура