ВС отказался рассматривать жалобу Макаревича* на присвоение статуса иноагента

Верховный суд не стал рассматривать жалобу основателя группы "Машина времени" Андрея Макаревича* на присвоение ему статуса иностранного агента, сообщило 22 сентября РИА "Новости". Музыкант рассчитывал добиться отмены решения о присвоении ему подобного статуса.

"Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", — передает информагентство сообщение суда.

В документах Замоскворецкого суда Москвы о Макаревиче* говорится, что тот якобы попал под влияние Украины и занимается политической деятельностью в ее интересах. В числе прочих причин для признания его иноагентом суд указал то, что Макаревич* критически высказывался о действиях российского руководства и армии в контексте СВО.

Статус иноагента Макаревич* получил в сентябре 2022 года. В июне 2024 года появилась информация о проведении доследственной проверки в отношении него по делу о призывах к экстремизму (ст. 280 УК РФ).

*Минюст внес Андрея Макаревича в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру