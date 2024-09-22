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Новости 11:57

Полиция организовала проверку из-за наезда автомобиля на 10-летнего самокатчика

фото ЗакС политика Полиция организовала проверку из-за наезда автомобиля на 10-летнего самокатчика

Петербургская полиция разбирается в обстоятельствах наезда автомобиля на 10-летнего ребенка во дворе на Транспортной улице, сообщили 22 сентября в ГУ МВД по региону. Инцидент произошел накануне вечером.

По информации правоохранителей, около 18:50 "Лада Приора" под управлением 27-летнего водителя двигалась во дворе от дома № 2 по улице Токарева к дому № 5 по Транспортной улице. В пути автомобиль наехал на четвероклассника, который катился на самокате по ходу движения машины.

Ребенка госпитализировали с травмой головы и множественными ссадинами. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Полиция проводит проверку обстоятельств случившегося.

Ранее госпитализация потребовалась 12-летнему самокатчику, сбитому иномаркой на Автовской улице.

Фото: ЗАКС.Ру


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