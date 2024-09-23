Суд отпустил женщину, кидавшую яйца в участников марафона "Пушкин – Петербург"

Московский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности Алису Митичкину по статье о мелком хулиганстве (ч.1 ст.20.1 КоАП РФ), об этом 23 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В суде рассказали, что утром 15 сентября женщина с балкона своей квартиры на Бассейной улице кинула несколько яиц в участников 97-го Петербургского марафона "Пушкин – Петербург".

Петербурженка пришла в суд и вину свою признала, однако отметила, что в тот день у нее был единственный выходной, а на улице очень громко играла музыка.

Суд назначил Алисе Митичкиной наказание в виде ареста на двое суток, однако, с учетом задержания, ее отпустили из зала суда.

Напомним, что на ситуацию с яйцами обращал внимание депутат Законоадтельного собрания Петербурга Дмитрий Павлов ("Новые люди"). Тогда он направил обращение начальнику УМВД по Московскому району.

Фото: ЗАКС.Ру