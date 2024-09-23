СПбГУ получил предостережение за нарушения на экзамене для мигрантов

Пять российских вузов получили предостережения от Рособрнадзора из-за нарушений в проведении экзамена для мигрантов по русскому языку, об этом 23 сентября пишут "РИА Новости".

Среди вузов, которым вынесли предостережения, оказались Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН), Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина" (Институт русского языка имени Пушкина), Псковский государственный университет (ПсковГУ) и Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ).

Ранее ведомство уже проверяло СПбГУ в июне 2024 года.

Напомним, что депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь ("Единая Россия") обратился к городскому руководству с просьбой инициировать запрет на работу мигрантов водителями общественного транспорта.

Фото: ЗАКС.Ру