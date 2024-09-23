В Кремле не стали комментировать ситуацию вокруг Wildberries

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию вокруг маркетплейса Wildberries, об этом 23 сентября пишут "РИА Новости".

Также Песков уточнил, что бизнес-процессы и процессы слияний двух компаний, Wildberries и Russ, не входят в компетенцию Кремля.

"Мы не считаем это темой для наших комментариев. Упомянутые Вами события сейчас расследуются следственными органами, этим занимаются правоохранительные органы", – сказал Песков.

Напомним, что 18 сентября в офисе компании Wildberries произошла стрельба. Несколько человек погибло.

Фото: сайт Кремля