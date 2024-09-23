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Новости 13:47

В Кремле не стали комментировать ситуацию вокруг Wildberries

фото ЗакС политика В Кремле не стали комментировать ситуацию вокруг Wildberries

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию вокруг маркетплейса Wildberries, об этом 23 сентября пишут "РИА Новости".

Также Песков уточнил, что бизнес-процессы и процессы слияний двух компаний, Wildberries и Russ, не входят в компетенцию Кремля.

"Мы не считаем это темой для наших комментариев. Упомянутые Вами события сейчас расследуются следственными органами, этим занимаются правоохранительные органы", – сказал Песков.

Напомним, что 18 сентября в офисе компании Wildberries произошла стрельба. Несколько человек погибло.

Фото: сайт Кремля


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