В Петербурге готовится капитальный ремонт станции "Балтийская"

В Петербурге планируется провести капитальный ремонт на станции метро "Балтийская" Кировско-Выборгской линии, о чем свидетельствует заявка на сайте госзакупок, на что обратил внимание РБК.

Работы запланированы с 20 ноября 2024 года по 29 января 2026 и будут проводиться в ночное время. В ГУП "Петербургский метрополитен" указали, что закрывать станцию на время ремонта не будут.

Начальная цена контракта составила более 205 миллионов рублей. "В рамках договора необходимо выполнить работы по капитальному ремонту станции "Балтийская" в части путевых стен", - указывается в сопроводительных документах. Заявки будут приниматься до 7 октября, выбор поставщика запланирован на 11 октября.

Напомним, что к капитальному ремонту готовят и станцию метро "Пушкинская".

фото ЗАКС.Ру