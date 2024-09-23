ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 18:21

Ошибки на фонтане "Петр I" в СПбГУ исправят до конца октября

фото ЗакС политика Ошибки на фонтане "Петр I" в СПбГУ исправят до конца октября

Замеченные петербуржцами ошибки в гимне Gaudeamus  на фонтане "Петр I" СПбГУ обещает исправить к концу октября.

"В ходе приемки работ были обнаружены ошибки, тогда же подрядчику было дано поручение об их устранении. Ожидается, что неточности будут устранены до конца октября текущего года", — объяснили в университетской электронной приёмной. 

Фонтан был открыт еще в июне как подарок от города университету в честь 300-летия вуза. На церемонии запуска находился губернатор Петербурга Александр Беглов.

Надпись с текстом  Gaudeamus вокруг фонтана была добавлена позже, в сентябре. Тогда же петербуржцы и вычислили пять ошибок в тексте.

фото пресс-службы администрации Петербурга


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости23 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама