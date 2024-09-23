Ошибки на фонтане "Петр I" в СПбГУ исправят до конца октября

Замеченные петербуржцами ошибки в гимне Gaudeamus на фонтане "Петр I" СПбГУ обещает исправить к концу октября.

"В ходе приемки работ были обнаружены ошибки, тогда же подрядчику было дано поручение об их устранении. Ожидается, что неточности будут устранены до конца октября текущего года", — объяснили в университетской электронной приёмной.

Фонтан был открыт еще в июне как подарок от города университету в честь 300-летия вуза. На церемонии запуска находился губернатор Петербурга Александр Беглов.

Надпись с текстом Gaudeamus вокруг фонтана была добавлена позже, в сентябре. Тогда же петербуржцы и вычислили пять ошибок в тексте.

фото пресс-службы администрации Петербурга