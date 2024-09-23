Закон о создании пляжей разработают в Петербурге

На заседании рабочей группы в Мариинском дворце были выдвинуты предложения для закона о создании пляжей, сообщает 23 сентября пресс-служба ЗакСа.

В мероприятии приняли участие депутаты петербургского парламента Любовь Менделеева, Александр Новиков, Ольга Герасина и Андрей Рябоконь. С ними были представители исполнительных органов власти и администрации Курортного района города.

"Пляжи у нас пока существует в основном на бумаге. Был подписан документ, где было принято в эксплуатацию 24 пляжа: 14 пляжей в Курортном районе, а 10 — в других. Курортный район оформил их как пляжи, создал отдельное предприятие по содержанию пляжей, остальные районы этим не занялись", - цитирует депутата ЗакСа, члена комитета по природопользованию Александра Новикова 78.ru.

По его словам, в настоящее время отсутствует четкая логика и конкретный механизм для создания пляжей. Новиков отметил, что рабочая группа пока не будет заниматься вопросами благоустройства.

Депутаты предлагают наделить полномочиями по созданию пляжей новое, созданное для этих целей ведомство. Оно должно будет основываться в своих решениях на запрос жителей. Пляж должен быть юридически оформлен: зафиксированы его границы, подписан договор водопользования. Кроме того, члены рабочей группы считают, что у каждого пляжа должны быть оборудованы туалеты и места для сбора мусора, а медицинские учреждения должны находиться в радиусе километра от зоны отдыха.

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