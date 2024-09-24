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Полиция Ленобласти проверила цыганскую общину в деревне Верхние Осельки

фото ЗакС политика Полиция Ленобласти проверила цыганскую общину в деревне Верхние Осельки

Областные правоохранители провели рейд в цыганской общине из-за продажи дорогого постельного белья, об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербург и Ленобласти.

Как рассказали в полиции, жителям деревни Верхние Осельки во Всеволожском районе Ленинградской области представители кочевого народа продавали дорогие одеяла и подушки, при этои продажа осуществлялась особенно активно в отношении пенсионеров.

Сотрудники полиции сняли у 16 представителей общины отпечатки пальцев. Также цыган проверили на соблюдение требований постановки на воинский учет. Кроме этого, на наличие запрещенных веществ были проверены автомобили и дома.

Фото: ЗАКС.ру


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