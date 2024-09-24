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Новости 10:46

Прямая линия с вице-губернатором Николаем Линченко пройдет 26 сентября

фото ЗакС политика Прямая линия с вице-губернатором Николаем Линченко пройдет 26 сентября

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко проведет прямую линию в четверг, 26 сентября, об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Александр Беглов.

Глава города напомнил, что Линченко координирует деятельность комитета по градостроительству и архитектуре, комитета по строительству, службы государственного строительного надзора и экспертизы, комитета по инвестициям и комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Прямую линию проведут в 20:00 в четверг, 26 сентября, на телеканале "Санкт-Петербург".

Вопросы вице-губернатору можно отправлять на его страницу в социальной сети "ВКонтакте" или по номеру телефона 246-79-49.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Линченко Николай Викторович




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