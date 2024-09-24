Предлагаемые штрафы за пропаганду чайлдфри достигают 5 млн рублей

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал возможные штрафы за пропаганду бездетности, об этом пишет 24 сентября пишет "Фонтанка.ру".

Предлагаются штрафы до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 млн рублей до юридических лиц.

Володин в своем Telegram-канале написал, что ограничить распространение идей чайлдфри хотят в кино, СМИ и рекламе. Там, по словам депутата, иногда можно заметить неуважение к материнству, отцовству, к беременным женщинам и детям.

Сейчас Госдума уже приступила к рассмотрению законопроекта.

Напомним, что ранее правительство России поддержало законопроект о введении административной ответственности за пропаганду движения чайлдфри.

Фото: ЗАКС.Ру