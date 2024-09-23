Правительство одобрило концепцию проекта о запрете пропаганды чайлдфри

Правительство России поддержало законопроект о введении административной ответственности за пропаганду движения чайлдфри, согласно информации РИА "Новости".

Законопроект, как указано в пояснительной записке, направлен на защиту и укрепление традиционных ценностей. В нем предлагается ограничить распространение информации, пропагандирующей отказ от рождения детей в интернете, СМИ, кино и рекламе.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки", - сообщается в заключении. В частности необходимо уточнение термина "отказ от деторождения", чтобы избежать необоснованного причисления к пропаганде случаев, когда отказ от рождения детей связан с религиозными убеждениями, медицинскими показаниями или произошел в результате насилия.

"Обращаю особое внимание, что речь идет именно о пропаганде идеологии бездетности, а не об образе жизни и выборе каждого человека", - отметила один из авторов законопроекта, член комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова в беседе с ТАСС.

По ее словам, замечания правительства будут учтены и обновленная инициатива будет в ближайшее время подготовлена к внесению в нижнюю палату парламента.

Напомним, законопроект о запрете пропаганды чайлдфри среди несовершеннолетних был внесен в Государственную думу в 2023 году. С тех пор инициатива значится на этапе подготовки к первому чтению. .

Валентина Матвиенко озвучила идею о запрете движения чайлдфри на законодательном уровне в интервью "Известиям", вышедшем 18 сентября.

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