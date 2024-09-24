Фонд капремонта поделился промежуточными итогами работы в Петербурге

Фонд капитального ремонта в Петербурге завершил или почти закончил более 2000 видов работ, об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Это работы по кровлям, фасадам, инженерным сетям, лифтам, устранению аварийности.

В 2024 году скорость проведения работ в многоквартирных домах увеличилась в рамках реализации программы капитального ремонта. Одной из главных задач для фонда является подготовка домов к отопительному сезону.

Также фонд не прекратил работы по капремонту и осенью. Обновление лифтового оборудования, инженерных систем и аварийно-восстановительные работы производятся весь год.

Фото: ЗАКС.Ру