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Новости 12:49

Фонд капремонта поделился промежуточными итогами работы в Петербурге

фото ЗакС политика Фонд капремонта поделился промежуточными итогами работы в Петербурге

Фонд капитального ремонта в Петербурге завершил или почти закончил более 2000 видов работ, об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Это работы по кровлям, фасадам, инженерным сетям, лифтам, устранению аварийности.

В 2024 году скорость проведения работ в многоквартирных домах увеличилась в рамках реализации программы капитального ремонта. Одной из главных задач для фонда является подготовка домов к отопительному сезону. 

Также фонд не прекратил работы по капремонту и осенью. Обновление лифтового оборудования, инженерных систем и аварийно-восстановительные работы производятся весь год.

Фото: ЗАКС.Ру


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