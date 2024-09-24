Петербуржцы теперь могут оформлять парковочные разрешения через "Госуслуги"

В Петербурге упростили процедуру выдачи парковочных разрешений, об этом 24 сентября пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на распоряжение на сайте Смольного.

Оформить парковочное разрешение теперь можно через портал "Госуслуги". Раньше петербуржцам нужно было приходить в МФЦ и заверять согласие остальных собственников жилья.

Теперь заявителю нужно просто в "Госуслугах" предоставить информацию обо всех владельцах недвижимости и подтвердить их согласие. Если жильцы не подтвердят согласие у нотариуса или через "Госуслуги", то заявление будет аннулировано.

Напомним, что комитет по транспорту Петербурга займется строительством многоуровневых парковок в городе.

Фото: ЗАКС.Ру