ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17:36

Во Фрунзенском районе выделят дополнительные средства на ремонт соцучреждений

фото ЗакС политика Во Фрунзенском районе выделят дополнительные средства на ремонт соцучреждений

Во Фрунзенском районе Петербурга на ремонтные работы в соцучреждениях планируется выделить дополнительные средства на 2025 год, об этом 24 сентября сообщил в своем Telegram-канале депутат ЗакСа Андрей Рябоконь

"Информацию я уточнил после вопросов в мой адрес родителей, чьи дети посещают дошкольные и школьные учреждения в этом районе", - написал Рябоконь.

По его информации, в список объектов для ремонта вошли детские сады №№ 90, 97 и 116, школы №№ 213, 295, 311 и 318.

"Буду держать на контроле ситуацию с проведением работ в детских учреждениях", – пообещал депутат ЗакСа.

Напомним, что Андрей Рябоконь также входит в рабочую группу городского парламента, которая накануне решила разработать законопроект о создании пляжей. 

фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Рябоконь Андрей Алексеевич 




Новости24 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама