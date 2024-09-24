Кандидатуру Матвиенко предложили на пост спикера Совфеда

Сенаторы выдвинут Валентину Матвиенко в качестве кандидата на новый срок председателя Совета Федерации. Это решение было принято на заседании Совета палаты, делится 24 сентября информацией ТАСС.

"Сегодня члены Советы палаты обсудили выдвижение кандидатур на пост председателя Совета Федерации. Было принято единогласное решение о выдвижении Валентины Ивановны Матвиенко на пост председателя верхней палаты", - поделился с информационным агентством источник.

По его словам, других претендентов на эту должность нет, но это не исключает возможности появления новых кандидатов. Источник также отметил, что Матвиенко будет официально выдвинута в начале пленарного заседания уже завтра, 25 сентября.

Ранее вновь избранный губернатор Петербурга Александр Беглов подтвердил полномочия Валентины Матвиенко как сенатора от правительства города. Об этом он сообщил на церемонии вступления в должность главы города в Мариинском дворце.

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