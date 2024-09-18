Новая пятилетка Беглова

Фото Константин Леньков / ЗАКС.Ру

В Мариинском дворце 18 сентября состоялась церемония вступления в должность губернатора Петербурга Александра Беглова. На мероприятие были приглашены чиновники федерального уровня, а также знаковые для города лица. Как прошла инаугурация - в материале ЗАКС.Ру.

К началу церемонии у здания Законодательного собрания были выстроены экипажи полицейских машин, грузовики с оборудованием телеканала "Санкт-Петербург", который отвечал за трансляцию. Участники мероприятия в основном подходили к 9:00, за час до начала заседания. Группы муниципалов подъезжали на небольших микроавтобусах, чиновники и депутаты - на служебных автомобилях. Внутри обстановка была куда более праздничная, чем на улице. Вдоль ковров, по которым должны были приходить почетные участники сегодняшнего события, были расставлены столбики с ограждениями, как это обычно бывает, например, на кинофестивалях. За "заборчиком" - место для гостей рангом пониже. В Большой зал многих не пустили - не хватало мест. Наблюдать за происходящим в соседнем помещении им позволили через большие мониторы, заблаговременно расставленные по ротонде Мариинского дворца. Стоять и смотреть на экраны представилась возможность недавно избранным главам муниципальных образований, а также чиновникам из районных администраций. Экс-глава МО "№72" Павел Швец в своем Telegram-канале отметил, что подобное разделение происходит впервые - раньше для муниципалов разыскивали места на балконе. Сегодня на них располагался оркестр и другие гости.

На инаугурацию были приглашены сотни человек. За происходящем наблюдали уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, а также депутаты Государственной думы: Виталий Милонов, Сергей Боярский (он пришел отцом), Михаил Романов, Елена Драпеко, Оксана Дмитриева и Ксения Горячева. Также в зале присутствовали члены правительства, общественники, представители религиозных конфессий. Также пришли художник Никас Сафронов с сыном и глава хоккейной команды СКА Роман Ротенберг. Часть мест занимали участники участники специальной военной операции, которых выдавали Ордены Мужества на груди, а также высокопоставленные силовики. Помимо начальника петербургского главка Романа Плугина и главы УФСИН в Петербурге Игоря Потапенко, в зале присутствовал главком ВМФ Александр Моисеев.

















В назначенный час по ковровой дорожке под торжественную мелодию прошли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Конституционного суда Валерий Зорькин, зампред правительства Дмитрий Патрушев, спецпредставитель президента Сергей Иванов, и полпред президента в СЗФО Александр Гуцан. Последним в зал зашел сам Александр Беглов.

Одной из главных звезд церемонии, судя по восторженным взглядам и количеству направленных камер смартфонов, наравне с губернатором стала Матвиенко в темно красном платье. В последний раз она появлялась в этом наряде на публике в мае 2024 года - во время инаугурации Владимира Путина на его пятый президентский срок.







Сама процедура вновь избранному главе Петербурга уже известна. Инаугурация Александра Беглова прошла ровно пять лет спустя после того, как он впервые официально занял пост губернатора избавившись от приставки "временно исполняющий обязанности". На выборах 2024 года действующий градоначальник набрал 59% голосов. Это самый низкий процент голосов среди глав субъектов России, которых выбирали в Единый день голосования.

Началось все с выступления председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максима Мейксина, который вручил экс-кандидату копию решения об утверждении итогов голосования. Беглов без запинки (местами даже не подглядывая в текст) произнес слова присяги. После этого спикер парламента Александр Бельский помог надеть Беглову нагрудный знак главы города. Формально процедура вступления в должность была завершена. На все потребовалось чуть больше 18 минут.











Позже слово взяли гости церемонии. С поздравлениями выступил Гуцан. Также в зале заседаний зачитали обращение патриарха Кирилла и приветственные слова от почетных граждан. Также по-соседски с вступлением в должность Беглова поздравил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Сам Беглов тоже выступил перед собравшимися.

- Мне снова выпала большая честь вступить в должность губернатора Санкт-Петербурга. Правительство Петербурга продолжит работу по развитию нашего родного города как мегаполиса XXI века. Спасибо всем, кто помогал в течение прошедших лет. Вместе мы добились конкретных и зримых изменений в жизни петербуржцев. Дела и достижения Северной столицы стали ярким свидетельством эффективности команды города, - сказал Беглов.





Отдельная часть речи Беглова была посвящена Матвиенко. Ей же был отведено, скорее всего, первое решение губернатора на новом сроке. Он подписал постановление о делегировании бывшего губернатора в Совет Федерации. Последнее слово в этот день было тоже за ней.

- Конечно, работа предстоит огромная. Никто, как я, наверное, не понимает, что такое быть губернатором пятимиллионного города, причем самого северного мегаполиса в мире. Александр Дмитриевич, у вас есть опыт в самых разных сферах. Хочу сказать, что мы с Александром Дмитриевичем начинали работать еще в Ленгорисполкоме во времена Владимира Яковлевича Ходырева, и вот тогда школа была такая жесткая, спрос был очень предметный. И все люди, кто прошел эту школу, они не пропали в этой жизни. Они сумели себя реализовать, и в том числе Александр Дмитриевич Беглов, - уверена Матвиенко.

По окончанию инаугурации большой зал первым покинул почетный караул. Следом к выходу направились все остальные, попутно пытаясь, пускай и кратко, но переговорить с главными лицами церемонии. Кто-то тянул ладонь, чтобы пожать руку Беглова, а кто-то тянул губы, чтобы поцеловать руку Матвиенко. Шампанского, как в День города, гостям не раздавали. Уже завтра, 19 сентября, депутаты Заксобрания соберутся здесь вновь - у них начнется новый парламентский сезон.





















Константин Леньков / Фото Михаил Масленников, Константин Леньков, ЗАКС.Ру