Муниципальные старты в Мариинском дворце

Фото Константин Леньков / ЗАКС.РуВ Мариинском дворце 24 сентября состоялся круглый стол депутатов с новыми главами муниципальных образований. На приветственной встрече парламентарии в основном выступали с напутствием к своим коллегам из местных советов, а представители Смольного подсказали, на чем сконцентрироваться в работе. О том, как прошла встреча - в материале ЗАКС.Ру.

На круглый стол с участием депутатов Заксобрания были приглашены главы нескольких десятков муниципальных образований. Среди них были и совсем новички, вроде Лилии Судьины из МО "№72" и Татьяны Шмыгун из МО "Екатерингофский", так и опытные муниципалы с многолетним стажем, вроде главы МО "Кронштадт" Натальи Чашиной. Из депутатского корпуса с новоизбранными главами общались спикер Александр Бельский, председатель Совета муниципальных образований Всеволод Беликов, Юрий Гладунов, Михаил Барышников и другие депутаты с муниципальным прошлым. Чиновники Смольного тоже пришли: глава комитета территориального развития Денис Царегородцев и его заместитель Елена Кудрявцева.

"Отныне Мариинский дворец станет для вас вторым домом. Здесь находится Совет муниципальных образований Петербурга, работает постоянная комиссия по организации публичной власти. Сердечно поздравляю вас с избранием. Для вас эта должность – большая ответственность. Местное самоуправление – корневая система власти, самая близкая к народу власть, как неоднократно говорил президент России. Люди идут к вам со своими проблемами и чаяниями, и вы должны принимать их близко к сердцу", - обратился к собравшимся председатель Бельский. Спикер пробыл на встрече недолго. Сразу после непродолжительного выступления он пошел, по его выражению, "что-нибудь" делать.

Основной лейтмотив собрания: муниципалы и остальные органы власти - единая семья и "старшие братья" в лице Заксобрания и Смольного всегда готовы прийти на помощь органам местного самоуправления. Так, главы МО в скором времени смогут получить ключи для входа в Мариинский дворец и административное здание "Невская ратуша". В комитете помогать готовы чуть ли не круглосуточно даже по самым глупым вопросам, заверила Кудрявцева. Также для руководителей муниципальных образований в комитете будут регулярно проводить обучающие семинары. Она подсказала, где искать всю необходимую информацию.

- В федеральном законе можно прочитать хотя бы 79-ю статью, а закон о местном самоуправлении в Санкт-Петербурге почитать - это очень важно. Во-вторых, чтобы получить информацию, имейте в виду, что на сайте исполнительных органов государственной власти есть отдельная страница комитета территориального развития. Там есть отдельный раздел, посвященный муниципальному управлению. <...> Второй источник информации, чтобы вы знали, что происходит в городе - это, конечно, страничка комитета территориального развития "ВКонтакте". Пожалуйста, подпишитесь, потому что от количества подписчиков зависит рейтинг комитета. Как вы понимаете, если наш рейтинг будет плохой - то журить я вас буду почаще, - пошутила Кудрявцева. - Можете ставить лайки. Чем больше лайков - тем лучше.

- Репосты, рерайты, копирайты, - добавил Беликов.

Ее коллега Царегородцев был менее общителен - предупредил об ответственности, необходимости оправдать доверие избирателей.

Беликов, как опытный муниципал, призвал коллег особенно трепетно относиться к муниципальным служащим: из отделов опеки, юристам, специалистам по благоустройству. По его словам, в большинстве округов сейчас нехватка сотрудников. Также он анонсировал новую методику взращивания новых кадров на муниципальном поприще. С некоторыми главами МО будут работать "кураторы" - их более опытные коллеги из других округов. Как рассказал ЗАКС.Ру Беликов, "кураторы" будут подбираться индивидуально с учетом специфики конкретного муниципалитета, чтобы они совпадали в различных показателях, например, были похожими в возможностях бюджета или имели общую проблематику.

Еще одним посылом Беликова стало использование социальных сетей. Он призвал собравшихся самостоятельно погрузиться в вопрос публикации контента на ресурсах муниципального образования, а не передавать управления пабликами специалистам в сфере SMM. Также для муниципалов проводят специальный курс, на котором рассказывают, как общаться с жителями в интернете. К внешнему виду у него тоже было пожелание.

- Наши руководители, Александр Дмитриевич Беглов, Александр Николаевич Бельский всегда имеют знак принадлежности к тем, кто стоит на страже вместе с нашими воинами. Не стесняйтесь носить знаки, подтверждающие вашу приверженность идеалам нашей победы, мужества и отваги наших воинов, показываем свою гражданскую позицию, - добавил Беликов.

Гладунов также пожелал успехов муниципалам и призвал их не погружаться в политические вопросы, а заниматься проблемами в округе.

С вопросом к депутатам в рамках встречи решила обратиться лишь глава МО "Стрельна" Ирина Климачева. Ее волновала перспектива проведения муниципальной реформы. Беликов ее заверил, что сейчас говорить о ней преждевременно - предпосылок к этому нет. Однако он подчеркнул, что все зависит от результатов работы муниципалов.

Другая актуальная тема, а именно законопроект о лишении муниципалов полномочий по благоустройству, не обсуждалась. Корреспондент ЗАКС.Ру решил поинтересоваться у депутатов и новоизбранных глав, как они относятся к перспективе лишиться львиной доли обязанностей. В поддержку этой идеи никто не высказался.

Депутат Всеволод Беликов, экс-глава МО "Финляндский округ":

- Люди написали свою позицию, позицию Жилищного комитета, скажем так. Я думаю, нет, в таком виде [до первого чтения не дойдет]. Нет, непридуманная история.

Депутат Наталия Астахова, экс-глава МО "Сенной округ":

- Поддерживаю полностью Беликова Всеволода Федоровича. Считаю, что это станет совершенно большой, серьезной, системной ошибкой, если это будет сделано. Мы как депутаты Заксобрания, которые много лет были в органах местного самоуправления, безусловно будем всячески поддерживать Всеволода Федоровича в том, что это совершенно нерационально и не нужно делать.

Депутат Олег Милюта, экс-глава МО "Колпино":

- Отрицательно, конечно. Я слышал, просто не видел бумаг подтверждающих. Это основополагающие основы муниципальной власти.

Глава МО "Васильевский" Дмитрий Иванов:

- Категорически против, нельзя изымать. Надо работать для людей в команде города.

Глава МО "Кронштадт" Наталья Чашина:

- Не могу прокомментировать, я думаю, это не состоится.

Глава МО "Парголово" Ольга Кутыловская:

- Категорически возражаю.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру