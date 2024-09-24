В ЗакСе заявили об отсутствии предпосылок к муниципальной реформе

Член фракции "Единая Россия" в Заксобрании Петербурга Всеволод Беликов уверен, что предпосылок к проведению так называемой муниципальной реформы в Петербурге нет. Вопрос о возможных изменениях задала глава МО "Стрельна" Ирина Климачева на встрече новоизбранных муниципалов с депутатами парламента в Мариинском дворце, передает корреспондент ЗАКС.Ру.
— Если будете адекватны, все будете креативны, эффективны, если будете ответственными, то я не думаю, что муниципальная реформа [будет]. К любой реформе ведут объективные предпосылки. На мой взгляд, не знаю, может Денис Анатольевич [Царегородцев, глава КТР] со мной не согласится, но коллеги согласятся, на сегодняшний день предпосылок к этому нет, - рассказал Беликов.
Присутствующий на этой встрече Царегородцев согласился с депутатом.
Ранее в этот день вопрос о проведении муниципальной реформы был поднят из-за публикации законопроекта Жилищного комитета, согласно которому муниципалов могут лишить права заниматься вопросами благоустройства. В частности, экс-муниципал Павел Швец предположил, что эта инициатива может быть связана с подготовкой передачи власти от местных советов районным администрациям.
Ранее политологи предсказывали, что муниципальная реформа может пройти в Северной столице в 2026 году, одновременно с выборами в Заксобрание и Государственную думу. Считается, что в рамках предполагаемой реформы число муниципалитетов будет сокращено. По одной из версий, их станет столько же, сколько и районных администраций — около двух десятков. По другому мнению, власти решатся на укрупнение существующих округов. Так, вместо 111 МО могут сформировать порядка 70 муниципальных образований. Для этого придется снова проводить муниципальные выборы.