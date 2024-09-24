Смольный подготовил законопроект о лишении МО полномочий по благоустройству

В Жилищном комитете подготовили проект закона Петербурга об исключении из полномочий муниципальных образований ряда положений, связанных с благоустройством, ремонтом дорог и работой с зелеными насаждениями. Эти обязанности хотят передать районным администрациям. Предполагается, что закон начнет действовать с 1 июня 2025 года.

Так, у муниципалов хотят отобрать права по содействию в соблюдении законодательства в сфере благоустройства, размещению искусственных неровностей, проектированию объектов благоустройства, ремонту внутриквартальных территорий, в том числе санитарных рубок, размещению детских и спортивных площадок и даже уборке территорий. Также муниципалы перестанут отвечать за освещение на детских площадках и поддержание комфортной городской среды для маломобильных граждан. Также положения законопроекта предусматривают поправки в закон о ЗНОП, чтобы исключить соответствующие упоминания органов местного самоуправления.

Экс-глава МО № 72 Павел Швец считает, что после принятия законопроекта у петербургских муниципалов останутся лишь мелкие полномочия по, например, организации праздничных мероприятий для жителей. Отметим, накануне ЗАКС.Ру рассказывал, что местным администрациям хотят разрешить проводить мероприятия, приуроченные к общероссийским праздникам.

Накануне проект закона разослали членам Совета муниципальных образований Петербурга. Председатель совета, депутат Заксобрания Всеволод Беликов в письме с отметкой "Срочно! Важно!" отметил, что лично он выступает "категорически против" предлагаемых изменений.

В беседе с ЗАКС.Ру Беликов подтвердил, что в жилкоме действительно подготовили такой документ, однако он сомневается, что в таком виде проект закона доберется до первого чтения в Законодательном собрании.

- Люди написали свою позицию, позицию Жилищного комитета, скажем так. Я думаю, нет, в таком виде [до первого чтения не дойдет]. Нет, непродуманная история, - сказал Беликов ЗАКС.Ру.

Швец полагает, что проект закона может быть предшественником муниципальной реформы, в рамках которой в Петербурге количество муниципальных образований, по разным оценкам, может сократиться в полтора-два раза. В последнее время эксперты "предсказывали" проведение реформы в 2026 году. Вероятно, она может пройти одновременно с выборами в Законодательное собрание и Государственную думу.

Константин Леньков / Фото Смольный