Дом реставратора официально открыли на Литейном проспекте

Петербургские реставраторы официально получили в пользование исторический Дом Пашкова на Литейном проспекте, 37-39, уведомила 24 сентября пресс-служба Смольного. Вчера у входа в здание торжественно установили табличку с надписью "Дом реставратора".

"Петербург — город-музей. Нам нужны новые молодые реставраторы. А у реставраторов должен быть свой дом. Теперь он у них есть", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

В Доме Пашкова уже завершена реставрация лицевого фасада и большинства интерьеров парадной анфилады второго этажа, включая танцевальный зал, Красную и Зеленые гостиные, гостиную в стиле рококо, спальню, гардеробную и ванную. Работы на парадной лестнице и в примыкающих помещениях продолжаются.

В здании планируется создать современный методический центр, лаборатории для научных исследований и инновационных разработок, а также Музей реставрации. Здесь будут проводиться мастер-классы, выставки, конференции, конкурсы и образовательные программы, направленные на сохранение и популяризацию культурного наследия.

Напомним, что Беглов пообещал открыть Дом реставратора как новое общественное пространство еще 1 июля.

фото пресс-службы Смольного