Валентина Матвиенко переизбрана председателем Совфеда

Совет Федерации на пленарном заседании единогласно переизбрал Валентину Матвиенко на пост председателя верхней палаты парламента, сообщили 25 сентября представители Совфеда в своем Telegram-канале.

Эту должность она занимает с 2011 года. В этом году губернатор Петербурга Александр Беглов вновь назначил Матвиенко сенатором от города на Неве.

В ходе пленарного заседания верхней палаты парламента Матвиенко отметила, что на осень запланировано проведение заседания Совета законодателей РФ.

"Мы обсудим обновление коммунальной инфраструктуры, работу операторов в сфере обращения с твёрдыми бытовыми отходами и другие вопросы, напрямую влияющие на качество жизни миллионов наших граждан", - сказала Валентина Матвиенко.

Спикер Совфеда отметила, что в начале октября на парламентских слушаниях в формате "нулевого чтения" традиционно рассмотрят проект федерального бюджета на три года.

Владимир Якушев, исполняющий обязанности секретаря Генсовета "Единой России", был избран вице-спикером Совета Федерации.

Напомним, что решение выдвинуть Валентину Матвиенко в качестве кандидата на новый срок председателя Совета Федерации было принято 24 сентября.

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