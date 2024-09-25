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Новости 10:56

Валентина Матвиенко переизбрана председателем Совфеда

фото ЗакС политика Валентина Матвиенко переизбрана председателем Совфеда

Совет Федерации на пленарном заседании единогласно переизбрал Валентину Матвиенко на пост председателя верхней палаты парламента, сообщили 25 сентября представители Совфеда в своем Telegram-канале.

Эту должность она занимает с 2011 года. В этом году губернатор Петербурга Александр Беглов вновь назначил Матвиенко сенатором от города на Неве. 

В ходе пленарного заседания верхней палаты парламента Матвиенко отметила, что на осень запланировано проведение заседания Совета законодателей РФ.

"Мы обсудим обновление коммунальной инфраструктуры, работу операторов в сфере обращения с твёрдыми бытовыми отходами и другие вопросы, напрямую влияющие на качество жизни миллионов наших граждан", - сказала Валентина Матвиенко.

Спикер Совфеда отметила, что в начале октября на парламентских слушаниях в формате "нулевого чтения" традиционно рассмотрят проект федерального бюджета на три года.

Владимир Якушев, исполняющий обязанности секретаря Генсовета "Единой России", был избран вице-спикером Совета Федерации.

Напомним, что решение выдвинуть Валентину Матвиенко в качестве кандидата на новый срок председателя Совета Федерации было принято 24 сентября

фото ЗАКС.Ру


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