Пятерых депутатов ЗакСа предложили представить к почетной грамоте Госдумы

Заксобрание Петербурга приняло за основу проекты постановлений о представлении пятерых человек к почетным грамотам Государственной думы, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Все пятеро оказались депутатами городского парламента из фракции "Единая Россия".

Так, Любовь Егорову, Анастасию Мельникову и Елену Рахову хотят поощрить за "активную общественно-политическую деятельность". Елену Киселеву и Дениса Чырбока — за "существенный вклад в развитие законодательства и парламентаризма".

С критикой инициативы выступил лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов. Он считает неправильным рассматривать вопросы по "самонаграждению". Докладчик по вопросу Всеволод Беликов с ним не согласился.

Ранее Заксобрание Петербурга приняло решение о вручении благодарности депутату Александру Рассудову из фракции КПРФ.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру