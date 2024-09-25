Рябоконь призвал прокуратуру выявить источник загрязнения Волковки

Депутат ЗакСа Андрей Рябоконь сообщил, что регулярно получает жалобы от жителей Северной столицы на состояние реки Волковки.

Парламентарий, который также является сопредседателем регионального штаба "Народного фронта", отметил, что жители Фрунзенского района ругаются на цветные пятна на поверхности воды и неприятный запах.

"Последнее загрязнение случилось 14 сентября, комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности провёл работы по очистке акватории от нефтепродуктов", – написал Рябоконь в своем Telegram-канале.

Из-за регулярных жалоб горожан депутат обратился в природоохранную прокуратуру с просьбой установить источник загрязнения и принять меры.

Ранее Рябоконь писал, что во Фрунзенском районе выделят дополнительные средства на ремонт соцучреждений.

фото ЗАКС.Ру