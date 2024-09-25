В Петербурге приняли закон об увеличении выплат к юбилеям Победы

Депутаты Заксобрания Петербурга 25 сентября в третьем, окончательном чтении приняли ряд законов, связанных с выплатами ветеранам Великой Отечественной войны, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документы отправлены на подписание губернатору, который выступил автором инициатив.

Так, выплаты ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады станут ежегодными и будут составлять от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от категории граждан. Раз в пять лет, к юбилеям празднования Победы в Великой Отечественной войне ветеранам, участникам и инвалидам будут выплачивать по 15 тысяч рублей. Норму впервые смогут реализовать в 2025 году, в 80-летие Победы. На это из бюджета выделят порядка 1 млрд рублей.

Напомним, в первом чтении инициативы рассматривали на первом заседании в этом парламентском сезоне. Как оно прошло — читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру