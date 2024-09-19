ЗакС, поздравления и Социальный кодекс

Фото Михаила Масленникова / ЗАКС.Ру

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 19 сентября во второй раз за неделю собрались в большом зале Мариинского дворца. Накануне они наблюдали за инаугурацией губернатора, а сегодня принялись за работу над законопроектами. Как прошло первое внеочередное собрание депутатов в новом парламентском сезоне - в материале ЗАКС.Ру.

Внеочередное заседание петербургских депутатов в четверг 19 сентября началось с поздравлений именинников. Их всегда поздравляют перед началом рассмотрения повестки заседаний. За цветами к спикеру Александру Бельскому этим утром поднялась треть депутатов. Среди них и единоросс Денис Четырбок, которого решили поздравить не только с днем рождения, но и с прошедшей свадьбой. В середине августа депутат женился на сотруднице Заксобрания Наргис Ахадовой.

- Приятно, что у нас в Законодательном собрании Петербурга, в нашей большой семье отдельная маленькая ячейка общества, - сказал председатель.

Сам Бельский тоже услышал приятные слова в свой адрес по случаю 49-летия. С речью выступил вице-спикер Николай Бондаренко. Он признался, что иногда спрашивает у окружающих, как они относятся к председателю, и процитировал один из ответов: "классный мужик".

- Александр Николаевич, мы хотим все пожелать вам здоровья, семейного благополучия и счастья. Еще я хочу сказать, дорогие друзья, в жизни встречаются люди, которые удивляют во всех отношениях. Вот Александр Николаевич, он не любит, когда его хвалят, но он многогранный человек. Во всех отношениях: в политике, в человеческих отношениях, он знает экономику города, он знает прекрасно про бизнес… Он умеет очень грамотно организовать работу. Подтверждение тому - работа нашего Законодательного собрания, - сказал Бондаренко.

На своем первом "рабочем" заседании депутаты закончили обсуждение трех законопроектов, которые не успели рассмотреть во время предыдущей сессии. В частности, законопроект о поддержке НКО, которые трудятся в сфере укрепления института семьи, и размещение соцрекламы на эту тему, а также поправки в городской закон "О пожарной безопасности в Санкт-Петербурге".

Законопроекты в первом чтении в основном были посвящены социальным вопросам. За лето вектор законотворческой деятельности не изменился. Так, депутаты приступили к проекту закона о квотировании рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. Ранее начал действовать федеральный закон, который предусматривает введение квоты для организаций со среднесписочной численностью сотрудников от 35 человек. В таких организациях регионам предлагается установить квоту в диапазоне от 2% до 4%. Петербург решил установить низший предел. Документ был принят в первом чтении, однако не все депутаты положительно отнеслись к такой инициативе, опасаясь, что подобные меры могут стать нагрузкой для бизнеса.

Лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник считает, что подобные меры поддержки необходимы, однако, по его мнению, в городе необходимо создать достаточное количество организаций, которые занимаются подготовкой людей с ограниченными возможностями. Сейчас подобные инициативы находятся на "не должном" уровне для Петербурга, добавил он. Например, для подготовки людей с аутизмом подобных учреждений практически нет. С соответствующими навыками все незащищенные социальные группы смогут принести пользу, а наем инвалидов станет престижным.

- Мы сейчас говорим "Возьмите на работу людей с ограниченными возможностями", бизнес задает вопрос "Что они умеют, что они будут делать? Давайте мы будем просто платить деньги и пусть они не приходят". Я посетил десятки мастерских, где работают те же самые аутисты, которые делают прекрасную керамику, шьют, готовят. Делают не хуже чем IKEA вешалки и ящики. Все это продается, даже есть компании, которые на самоокупаемость [вышли]. "Антон тут рядом", мои друзья, зайдите к ним в офис, посмотрите, какая линейка продукции широченная, - рассказал Крупник.

Единоросс после заседания поделился с журналистами, что сам пытался взять себе в помощники человека с ограниченными возможностями, однако из-за бюрократических ограничений тот человек не мог занимать должности на госслужбе. Крупник хотел пригласить его, чтобы тот помогал ему освещать свою деятельность. Депутат намерен продолжать сотрудничать с ним.

Еще пакет проектов законов был посвящен выплатам ветеранам Великой Отечественной войны, блокадникам, детям войны и другим категориям лиц. Например, ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ежегодные выплаты составят от 5 тысяч до 10 тысяч рублей в зависимости от категории граждан. Другим документом предлагается увеличить выплаты к юбилейным празднованиям Дня Победы до 15 тысяч рублей для ветеранов, участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Увеличенная выплата будет производиться раз в пять лет. Предполагается, что впервые эти суммы будут переведены в мае 2025 года. По оценкам чиновников, в следующем году на эти цели из бюджета потратят 1 млрд рублей.

Также депутаты хотят закрепить положение в Социальном кодексе, согласно которому проезд на СНТ и дачи льготным категориям граждан будет оплачиваться за счет бюджета в период с апреля по сентябрь. Сейчас подобные льготы предоставляются за счет договоренностей с компаниями-перевозчиками.

Напомним, депутаты Заксобрания в полном составе встречались в Мариинском дворце накануне, во время церемонии вступления в должность губернатора Александра Беглова. Формально это и было первым заседанием в этом сезоне. Подробнее о том, как прошла церемония - в материале ЗАКС.Ру.



















Константин Леньков / Фото Михаил Масленников, ЗАКС.Ру