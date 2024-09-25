Песков считает дискуссию о сроке обучения в школах и вузах оправданной

Вопрос о сокращении продолжительности обучения в школах и вузах является предметом экспертных обсуждений, но система образования должна адаптироваться к изменениям в обществе, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщили "Ведомости" 25 сентября.

На вопрос о том, ведется ли работа по внесению изменений в сроки обучения, Песков отметил, что существуют разные точки зрения по поводу уплотнения образовательного процесса, и такая дискуссия оправданна.

"Времена меняются, технологии образовательные, потребности кадровые меняются. И под это, конечно, должна живо подстраиваться система образования", – добавил Песков.

Ранее, 24 сентября, помощник президента Владимир Мединский заявил, что продолжительность школьного и университетского образования в России может быть сокращена, назвав 11-летнее школьное обучение "непозволительной роскошью". Напомним, с 31 августа этого года он курирует управление по госполитике в гуманитарной сфере.

фото с сайта Кремля