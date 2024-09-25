В ГД одобрили запрет на усыновление детей гражданами стран, где разрешена смена пола

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий усыновление российских детей гражданами стран, где легализована смена пола, передала 25 сентября "Парламентская газета".

Инициатива была внесена группой депутатов во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным. Как пояснила соавтор проекта, вице-спикер Анна Кузнецова, законопроект поддержан комиссией по расследованию преступлений в отношении детей со стороны киевского режима.

Документ предлагает внести в Семейный кодекс поправки, запрещающие усыновление детей гражданами и лицами без гражданства, проживающими в странах, где разрешена смена пола.

"Необходимо оградить наших детей от опасностей, с которыми они могут столкнуться при усыновлении или опекунстве гражданами зарубежных стран, где разрешена смена пола", – сказал Володин.

Председатель Госдумы подчеркнул, что это решение необходимо для защиты детства и традиционных ценностей.

Напомним, что 24 сентября Володин назвал возможные суммы штрафов за пропаганду "чайлдфри" в кино, СМИ и рекламе. В случае принятия этого закона, юрлицо может быть оштрафовано на сумму до 5 млн рублей.

фото ЗАКС.Ру