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Новости 14:33

Беглов поздравил Матвиенко с переизбранием на пост спикера Совфеда

фото ЗакС политика Беглов поздравил Матвиенко с переизбранием на пост спикера Совфеда

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил Валентину Матвиенко с ее переизбранием на пост председателя Совета Федерации, сообщила 25 сентября пресс-служба Смольного. 

Беглов подчеркнул, что Петербург гордится тем, что представителю правительства города в четвертый раз доверили возглавлять верхнюю палату парламента. По его словам, Валентина Матвиенко является выдающимся государственным деятелем и внесла значительный вклад в укрепление государственности, защиту интересов страны и развитие ее законодательства.

От имени петербуржцев губернатор выразил спикеру Совфеда благодарность за поддержку города и подчеркнул важность предстоящих масштабных проектов.

"Уверен, мы и впредь будем работать как единая команда в интересах Санкт-Петербурга и всей России", - добавил губернатор в своем поздравлении.

Валентина Матвиенко представляет Петербург в Совете Федерации с 2011 года. 25 сентября она вновь стала председателем верхней палаты парламента. 

фото ЗАКС.Ру


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