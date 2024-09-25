Суд вернул составителям материалы по делу пастора Петрикирхе

Московский районный суд Петербурга зарегистрировал дело в отношении пастора Петрикирхе Михаэля Шварцкопфа, об этом 25 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Полиция задержала мужчину во вторник, 24 сентября. Пастору вменяют статью о фиктивной регистрации (ст.18.6 КоАП РФ). Предполагается, что задержание связано с тем, что он не живет в служебной квартире.

Как пишет издание "Фонтанка.ру", в мае Шварцкопфа по этой статье уже штрафовали, но тогда обошлось без суда. Сейчас ему грозит штраф и выдворение из страны.

Однако сейчас известно, что суд вернул материалы составителям, чтобы те устранили недостатки.

Фото: ЗАКС.Ру