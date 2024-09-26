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Новости 12:16

За незаконную установку знака "Инвалид" водителей предложили лишать прав

фото ЗакС политика За незаконную установку знака "Инвалид" водителей предложили лишать прав

В Госдуме предложили ужесточить ответственность за незаконное использование знака "Инвалид", вплоть до лишения водительских прав. Об этом 25 сентября сообщил глава комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР), заявив о внесении законопроекта в нижнюю палату парламента, на что обратила внимание "Парламентская газета". 

Депутат отметил, что с ростом стоимости парковки увеличилось число тех, кто пытается незаконно получить льготы для инвалидов. 

"И заведомо противозаконное использование недобросовестными персонажами опознавательного знака "Инвалид" на ТС должно наказываться не символическим штрафом, а сообразно в том числе и финансовой, и моральной стороне нарушения", — высказал Нилов.

Сейчас штраф составляет 5 тысяч рублей. Нилов предложил увеличить его до 10 тысяч и ввести лишение прав на срок до трех месяцев за повторное нарушение. Штрафы для должностных лиц увеличат до 40 тысяч рублей, для юрлиц – до одного миллиона.

Законопроект направлен на улучшение доступа инвалидов к инфраструктуре, заявил автор документа.

Напомним, что 25 сентября Ярослав Нилов предложил ввести отдельное наказание за умышленное ДТП

фото ЗАКС.Ру


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