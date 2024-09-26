Google ввел ограничения на создание новых аккаунтов для пользователей из России

Американская корпорация Google ограничила создание новых аккаунтов для россиян, сообщили РИА "Новости" в Минцифры.

В ведомстве отметили, что Google стал реже отправлять SMS-уведомления российским пользователям. Эти сообщения используются для двухфакторной авторизации уже существующих аккаунтов.

"SMS-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится", – уточнили в министерстве.

В связи с этим, пользователям рекомендуют создавать резервные копии данных и переходить на альтернативные методы двухфакторной аутентификации. Допускается к тому же использование отечественных платформ.

Весной 2023 года Google начал удаление неактивных аккаунтов, предупредив пользователей о необходимости регулярно использовать сервисы для сохранения учетных записей.

Напомним, что еще в марте Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 4 млн рублей из-за невыполнения требований по мониторингу и удалению запрещенного контента.

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