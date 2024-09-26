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Новости 12:38

Google ввел ограничения на создание новых аккаунтов для пользователей из России

фото ЗакС политика Google ввел ограничения на создание новых аккаунтов для пользователей из России

Американская корпорация Google ограничила создание новых аккаунтов для россиян, сообщили РИА "Новости" в Минцифры.

В ведомстве отметили, что Google стал реже отправлять SMS-уведомления российским пользователям. Эти сообщения используются для двухфакторной авторизации уже существующих аккаунтов.

"SMS-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится", – уточнили в министерстве. 

В связи с этим, пользователям рекомендуют создавать резервные копии данных и переходить на альтернативные методы двухфакторной аутентификации. Допускается к тому же использование отечественных платформ. 

Весной 2023 года Google начал удаление неактивных аккаунтов, предупредив пользователей о необходимости регулярно использовать сервисы для сохранения учетных записей.

Напомним, что еще в марте Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 4 млн рублей из-за невыполнения требований по мониторингу и удалению запрещенного контента. 

фото: unsplash


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