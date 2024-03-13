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Новости 12:43

В Москве суд оштрафовал Google на четыре миллиона рублей

фото ЗакС политика В Москве суд оштрафовал Google на четыре миллиона рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на четыре миллиона рублей, рассказали в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции 13 марта. Причиной этого назвали невыполнение требований по мониторингу и удалению запрещенного контента (ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ).

"Google LLC признано виновным в совершении административного правонарушения <...> и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 000 (четыре миллиона) рублей", — рассказали в пресс-службе судов Москвы.

Назначенный штраф стал не первым для Google за нарушение требований о "самоконтроле" соцсетей. Так, в декабре 2023 года суд оштрафовал компанию на 800 тысяч рублей по той же статье. Случалось ей получать взыскания и за другие нарушения. Например, в ноябре суд оштрафовал Google на 15 миллионов рублей за повторный отказ локализовать данные пользователей.

Фото: pixabay


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