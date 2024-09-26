Причины обрушения потолка спа-отеля в Петергофе изучит прокуратура

Прокуратура Петербурга выясняет причины и обстоятельства обрушения потолка спа-отеля в Петродворцовом районе, сообщили 26 сентября в пресс-службе ведомства.

Канал "78" сообщает, что инцидент произошел вечером в среду в банном комплексе "Гранд Петергоф СПА отеля" на Гофмейстерской улице. Потолочное покрытие обрушилось на площади 8 кв. метров.

По предварительной информации, пострадали пятеро человек. Четырем из них оказали помощь на месте, а 58-летнюю женщину с ушибленной раной головы, черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга госпитализировали. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, она помещена в нейрохирургическое отделение.

Районная прокуратура проводит проверку и контролирует ход расследования, которое ведут правоохранительные органы.

Напомним, что 17 сентября похожий случай произошел в петербургской гимназии. Там при частичном обрушении потолочных плит никто не пострадал.

фото прокуратуры Петербурга